Caso Fresa-Pascoli i genitori chiedono tavolo urgente al Comune
I genitori rappresentanti nel Consiglio d’Istituto del Comprensivo Fresa-Pascoli di Nocera Superiore hanno chiesto al sindaco Gennaro D’Acunzi un tavolo tecnico urgente, entro 48 ore, per definire dove saranno ospitate le 21 classi della scuola secondaria durante la ristrutturazione del plesso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Alle elementari Pascoli la ringhiera viene dipinta col tricolore. L'idea di un genitore macedone: «Apparteniamo tutti alla stessa comunità» - La scuola si dimostra un luogo di integrazione in cui si creano rapporti di amicizia tra gli alunni e di ... Lo riporta ilgazzettino.it
Bambino morso da una zecca nel cortile della scuola: esplode la rabbia dei genitori, non è il primo caso - Cresce la preoccupazione tra i genitori degli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli di via Papa Giovanni XXIII, dell'istituto ... Come scrive ilgazzettino.it