Caso finanziamenti l' inchiesta della procura di Roma sui conti dell' Ancona calcio Sono 52 gli indagati

Maxi operazione della Procura di Roma sul fronte dei finanziamenti nel calcio. Questa mattina sono scattate 52 perquisizioni per fare luce su sponsorizzazioni e flussi di denaro verso alcune società, tra cui Ancona, Ternana e Triestina. Al centro dell'inchiesta, scrive l'Agi, i fondi erogati da.

