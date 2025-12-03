Roma, 3 dicemre 2025 – Solo pochi giorni fa tutte le forze politiche si prodigavano in roboanti parole di solidarietà verso i giornalisti de ‘La Stampa’ di Torino la cui redazione era stata vandalizzata da bande di pro Pal. Tutti tranne una persona: Francesca Albanese che nella unanime condanna di chi aveva dato la solidarietà diceva che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso questo sia anche un monito alla stampa ". Come dire: no alla violenza in nessun modo, ma se poi viene data una sana manganellata al nemico in fondo era una manganellata eticamente giusta perché da monito per coloro che osano dubitare della verità assoluta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Albanese: la cittadinanza non è solidarietà