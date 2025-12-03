Caso Albanese | la cittadinanza non è solidarietà
Roma, 3 dicemre 2025 – Solo pochi giorni fa tutte le forze politiche si prodigavano in roboanti parole di solidarietà verso i giornalisti de ‘La Stampa’ di Torino la cui redazione era stata vandalizzata da bande di pro Pal. Tutti tranne una persona: Francesca Albanese che nella unanime condanna di chi aveva dato la solidarietà diceva che "non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso questo sia anche un monito alla stampa ". Come dire: no alla violenza in nessun modo, ma se poi viene data una sana manganellata al nemico in fondo era una manganellata eticamente giusta perché da monito per coloro che osano dubitare della verità assoluta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il caso Albanese, il sindaco: "Nessuna revoca delle chiavi della città" - facebook.com Vai su Facebook
Caso Albanese: la cittadinanza non è solidarietà - Dal "monito” ai giornalisti alle contestazioni dei partiti: il punto sulla vicenda sulla relatrice speciale Onu che sta 'dividendo’ l’Italia ... msn.com scrive
Albanese e il caso cittadinanza. Caccia alle firme per la contro-delibera - Ai civici De Biase e Quercioli manca una sottoscrizione per avviare l’iter. Si legge su msn.com
Francesca Albanese diventa un caso: la cittadinanza onoraria spacca i Comuni a guida pd - La volevano tutti, c’era una gara nei Comuni governati dalla sinistra a darle la cittadinanza onoraria: la Albanese è mia, no è mia, evviva la compagna Francesca, il vero ... Lo riporta ilmessaggero.it
Cittadinanza onoraria ad Albanese, a Bologna è caccia alle firme per portare il caso in consiglio - Prosegue il dibattito infuocato sulla onorificenza già concessa alla relatrice speciale Onu. Segnala msn.com
Caso Albanese, i sindaci in retromarcia sulle onorificenze - I dubbi di Napoli e il no di Firenze. Come scrive msn.com
Bologna, revoca della cittadinanza a Albanese? La sinistra non cambia idea sull'idolo dei ProPal - Le opposizioni vogliono la revoca della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese, ma in ordine sparso: tre le mozioni presentate in ... Lo riporta iltempo.it