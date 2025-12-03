Casini il racconto politico tra aneddoti Inter e retroscena storici | Il ricordo di Forlani e la mia militanza
Inter News 24 Casini 70 anni, il politico bolognese ripercorre l’inizio del suo percorso, i rapporti con Forlani, Mastella e Berlusconi. Nel giorno del suo settantesimo compleanno, Pier Ferdinando Casini, storico esponente centrista e oggi senatore, ha concesso al Corriere della Sera un’intervista dal forte valore autobiografico. L’ex Presidente della Camera — 42 anni continuativi in Parlamento, una delle carriere più longeve della storia repubblicana — ha ripercorso episodi decisivi della sua formazione politica e i rapporti con alcune figure chiave della Prima e della Seconda Repubblica. Secondo quanto riportato dalla testata, Casini ha ricordato gli anni della giovinezza, la spinta ideale e il ruolo di suo padre nella nascita della propria vocazione politica. 🔗 Leggi su Internews24.com
