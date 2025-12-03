caserta tra sinfonie e luci concerto a lume di candela alla reggia

Tempo di lettura: 2 minuti L’albero che illumina la piazza centrale della città di Caserta, cori gospel, concerti a lume di candela, spettacoli che rievocano lo spirito natalizio e, soprattutto, il coinvolgimento di famiglie e bambini con l’apertura dei Giardini della Flora che ospiteranno un “bosco incantato”: questo il cartellone degli eventi per il Natale ideato dalla Camera di Commercio di Caserta. “Gli appuntamenti – dichiara il presidente Tommaso De Simone – sono finalizzati ad animare la città e ad offrire ai cittadini un Natale di musica e luci in una cornice straordinaria, quale quella della Reggia, con cui si è agito in sinergia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

