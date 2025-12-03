Chi conosce Federica Mogherini ricorda che nel 2021 teneva particolarmente al progetto pilota che si è poi aggiudicato il Collegio d'Europa di Bruges, di cui è stata nominata rettrice. Perché nelle sue ambizioni, ma anche in quelle anche dell'ex alto rappresentante dopo di lei, il socialista Joseph Borrell, c'era quella di arrivare a costruire una vera accademia diplomatica europea, capace di sfornare funzionari di alto livello, una sorta di fabbrica delle élite, un punto di riferimento continentale per la formazione di una classe dirigente. Cioè un ulteriore passo rispetto a quello che già offriva il Collegio, qualcosa di più rispetto alla formazione post universitaria di qualità per entrare nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Case, soldi, incarichi. Il grande business della formazione per la diplomazia