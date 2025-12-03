Cascina Roccafranca celebra la Festa della Luce | un pomeriggio di speranza e bene comune a Torino

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cascina Roccafranca celebra anche quest’anno la Festa della Luce, un pomeriggio dedicato alle famiglie e in particolare a bambine e bambini, per condividere insieme il valore simbolico della luce come guida, speranza e bene comune. L’iniziativa prende ispirazione dal Diwali indiano, conosciuto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

