casapulla scelta per il progetto pilota nazionale easy basket school

Tempo di lettura: 2 minuti Casapulla entra ufficialmente tra le realtà protagoniste del progetto pilota nazionale “Easy Basket School”, l’iniziativa innovativa promossa dal Settore Nazionale Minibasket della FIP e partita lo scorso 5 novembre. Un percorso educativo e sportivo che mira a introdurre il minibasket nelle scuole attraverso attività ludiche, formative e inclusive, rivolte sia agli studenti sia ai docenti. Dopo la fase dedicata alla formazione degli insegnanti, il progetto entra ora nel vivo con cinque giornate interamente dedicate al gioco e alla crescita dei più piccoli. Saranno oltre 1200 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Campania a partecipare alle attività, sotto la guida di Maurizio Cremonini, Responsabile Nazionale Minibasket della FIP, e Roberta Regis, Tecnico Federale Minibasket e Scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

