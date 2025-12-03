Casa di riposo degli orrori a Reggio Calabria emessa la condanna per le tre imputate

Condannate tutte e tre le imputate nel processo "La Signora" nato da un'indagine dei Nas su presunti casi di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci avvenuti all'interno della casa di riposo abusiva “Casa del Sole” come riporta l' Ansa. La Corte d'assise di Reggio Calabria su richiesta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ogni gesto è una carezza. Alla Casa di Riposo Villa Azzurra, crediamo che la qualità della vita si costruisca nei dettagli: uno sguardo attento, un gesto gentile, una cura quotidiana. Dal benessere alla bellezza, tutto contribuisce a far sentire l’ospite rispett - facebook.com Vai su Facebook

Casa di riposo abusiva in Calabria, condanne pesanti per maltrattamenti e morte di un ospite (NOMI) - La Corte d’Assise di Reggio Calabria ha emesso una sentenza severa nei confronti delle tre donne imputate nel procedimento noto come “La Signora”, scaturito dalle indagini dei Carabinieri del Nas su u ... Come scrive zoom24.it

Maltrattamenti ad anziani, condannate responsabili casa riposo - Si è concluso con la condanna di tutte e tre le imputate il processo "La Signora" nato da un'indagine dei Nas su presunti casi di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci avvenuti all'interno de ... Scrive ansa.it

Maltrattamenti ad anziani, condannata responsabile di una casa di riposo reggina - Si è concluso con la condanna di tutte le imputate il processo "La Signora", nato da un’inchiesta dei Nas su presunti maltrattamenti e abbandono di persone non autosufficienti all’interno della casa d ... Si legge su cn24tv.it

Reggio, anziani abbandonati in una casa di riposo: tre condanne in Corte d’Assise - Un gruppo di anziani abbandonati a se stessi in una casa di riposo, secondo l'accusa sarebbero stati tenuti senza riscaldamento e acqua calda, in ambienti non ... Da msn.com

Calabria: casa di riposo abusiva, anziane in precarie condizioni con false infermiere - Pagina di cronaca si apre nella regione Calabria, dove dopo i casi di malasanità che si sono verificati nell'ultimo periodoadesso si gioca anche con la salute dei pazienti. Secondo it.blastingnews.com