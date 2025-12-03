Caro Voli l' ex assessore Manlio Messina fonda una nuova compagnia aerea tutta siciliana

"Quante volte avete detto: 'I biglietti costano troppo' oppure 'impossibile viaggiare'?'. A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano". Dalle battaglie sul caro voli, con esiti non esaltanti visto che ai siciliani costa ancora oggi un patrimonio spostarsi da e verso l'Isola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it