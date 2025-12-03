Caro Natale lievitano i prezzi di pandoro e panettone | +8,1% rispetto al 2024

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale è alle porte e, come ogni anno, l’osservatorio nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali, pandoro e panettone.Dallo studio emerge che i prezzi di tali prodotti sono aumentati in media del +8,1% rispetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

