Caro Natale lievitano i prezzi di pandoro e panettone | +8,1% rispetto al 2024
Natale è alle porte e, come ogni anno, l’osservatorio nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali, pandoro e panettone.Dallo studio emerge che i prezzi di tali prodotti sono aumentati in media del +8,1% rispetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
ANNIVERSARIO Nel 1° Anniversario della scomparsa del caro indimenticabile: NATALE - facebook.com Vai su Facebook
#Natale, caro trasporti: per tornare a #Palermo conviene fare scalo a Varsavia Vai su X
Natale, lievitano i prezzi di Pandoro e Panettone. Le stime di Federconsumatori Rimini - Non è sempre facile orientarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti, la cui varietà può disorientare il consumatore, distraendolo da elementi importanti. Segnala chiamamicitta.it
Caro Natale: spenderemo meno in regali e cenoni, più per i viaggi - Brutte notizie per gli amanti della montagna e della neve, che quest’anno costerà più cara che mai. Secondo comunicati-stampa.net
Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto spenderemo per le feste - Quanto spenderanno quest’anno gli italiani, tra pranzi, regali, bollette, addobbi, hotel, treni, aerei e t ... Lo riporta msn.com
Natale, viaggi da salasso: aerei oltre i 400 euro, treni a 200, carburanti in salita. La mappa del caro-spostamenti - Assoutenti denuncia prezzi record per chi viaggia in occasione delle prossime festività natalizie Algoritmi e domanda fanno impennare le tariffe. Lo riporta msn.com