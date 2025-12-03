Natale è alle porte e, come ogni anno, l’osservatorio nazionale Federconsumatori ha realizzato un’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due famosi dolci tradizionali, pandoro e panettone.Dallo studio emerge che i prezzi di tali prodotti sono aumentati in media del +8,1% rispetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Caro" Natale, lievitano i prezzi di pandoro e panettone: +8,1% rispetto al 2024