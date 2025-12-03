Caro-mensa a scuola è protesta | Chiediamo un incontro in Comune

I genitori si sono mobilitati, prima con una petizione con oltre 600 firme e poi con un presidio, per esprimere contrarietà sugli aumenti delle tariffe della mensa scolastica. "Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere attenzione al Comune", dichiarano i genitori, che ripercorrono le tappe che hanno portato alla mobilitazione: "Ad agosto 2024, ci hanno inviato un modulo con le tariffe per l’anno scolastico in corso, salvo poi modificarle da gennaio con una comunicazione sui social. Abbiamo chiesto un confronto anche per la necessaria rimodulazione delle fasce Isee, fisse da anni". Niente da fare: "L’unica riduzione è stata di 30 centesimi: una quota che coprirebbe il costo della realizzazione del centro cottura: ancora non è in funzione e non vediamo perché debbano essere le famiglie a coprire poi il costo, quando sarà attiva, di una struttura che rimarrà a servizio del Comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caro-mensa a scuola, è protesta: "Chiediamo un incontro in Comune"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Ma che razza di silenzio è quello in cui si è trincerata, da oltre un mese, l’Amministrazione comunale, chiamata a fornire dei chiarimenti pubblici sul caro-tariffe dei Servizi a Domanda Individuale e, in special modo, della Mensa per l’anno scolastico 2025-’2 - facebook.com Vai su Facebook

Addio “caro scuola”: in Finlandia e Danimarca istruzione a costo zero, dai libri alla mensa. Un modello di welfare reale e perchè in Italia non è applicabile Vai su X

Caro-mensa a scuola, è protesta: "Chiediamo un incontro in Comune" - Trezzano: la mobilitazione dei genitori, prima raccolta firme e poi presidio contro gli aumenti delle tariffe "Abbiamo chiesto un confronto anche per la necessaria rimodulazione delle fasce Isee, fiss ... Lo riporta msn.com

Addio “caro scuola”: in Finlandia e Danimarca istruzione a costo zero, dai libri alla mensa. Un modello di welfare reale e perchè in Italia non è applicabile - Mentre Finlandia e Danimarca garantiscono un welfare scolastico totale con mensa, libri e trasporti gratuiti , l'Italia non può replicare facilmente il modello a causa di una governance frammentata tr ... Secondo orizzontescuola.it

Caro scuola, governo studia piano aiuti contro il caro libri/ In manovra detrazione al 19% sui libri di testo - Piano di aiuti per famiglie contro il caro scuola, il governo studia una nuova detrazione per i libri di testo, da inserire nella manovra di bilancio 2025 Caro scuola, in manovra 2025, come annunciato ... Segnala ilsussidiario.net

Caro scuola, dai libri scolastici a penne, matite e quaderni: sarà tutto più caro. «Aumenti del 12% in tre anni» - Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, «il Governo deve intervenire immediatamente contro il caro scuola con un decreto» La scuola sta per iniziare: mancano poche ... leggo.it scrive

Caro scuola a Solto Collina, aumenti fino al 40% sulle rette per mensa e trasporto - Non solo libri, diari, astucci e cartelle: a Solto Collina il caro scuola deve fare i conti con l’aumento delle tariffe per i servizi di trasporto e mensa gestiti dal Comune. Riporta ecodibergamo.it

Mensa a scuola, la nuova struttura scatena le proteste di insegnanti e genitori. E spunta lo striscione: «Ci toglie il parco» - Polemiche a Cartura tra l'amministrazione comunale guidata da Serenella Negrisolo e alcuni tra insegnanti e genitori dei ragazzi che frequentano la secondaria del paese, tanto che è apparso un ... Come scrive ilgazzettino.it