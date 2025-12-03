Una vittoria per 2-1, maturata in trasferta. Ed il Carmignano, dopo aver regolato il Firenze Nord nel posticipo del lunedì (che ha chiuso la nona giornata di campionato) intravede l’ingresso in zona playoff. Questo il punto sulla Terza categoria, in attesa del prossimo turno. Tascini e Vurro hanno trascinato gli uomini di coach Pulidori al successo a Calenzano, neutralizzando la rete dei padroni di casa messa a segno da Unitulli. E salendo così al quinto posto in classifica, con 17 punti, a pari merito con il Peretola (potendo tuttavia contare su una miglior differenza-reti, al momento). Al comando della graduatoria resta il Paperino San Giorgio a quota 24, che contro il Colonnata ha centrato lo scorso weekend l’ottava vittoria in nove gare disputate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carmignano vince. E vede la zona playoff