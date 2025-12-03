Carmen Consoli riaccende la sfida arancina o arancino? | la verità che divide la Sicilia
Il nuovo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, ha rimesso al centro una delle discussioni più iconiche della sicilia, ossia il grande dilemma tra “ arancina ” e “ arancino ”. A riaprire ufficialmente le ostilità culinarie (sempre con un sorriso) è stata Carmen Consoli, ospite della puntata, che ha lanciato una vera e propria dichiarazione di identità gastronomica. Durante l’intervista, la cantante catanese ha spiegato che arancina e arancino non sono sinonimi e, anzi, rappresentano tradizioni distinte che affondano le radici nella storia della regione. La differenza non riguarda solo la pronuncia o il genere grammaticale, ma la forma, l’origine e il contesto culturale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
