Il nuovo episodio di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, ha rimesso al centro una delle discussioni più iconiche della sicilia, ossia il grande dilemma tra “ arancina ” e “ arancino ”. A riaprire ufficialmente le ostilità culinarie (sempre con un sorriso) è stata Carmen Consoli, ospite della puntata, che ha lanciato una vera e propria dichiarazione di identità gastronomica. Durante l’intervista, la cantante catanese ha spiegato che arancina e arancino non sono sinonimi e, anzi, rappresentano tradizioni distinte che affondano le radici nella storia della regione. La differenza non riguarda solo la pronuncia o il genere grammaticale, ma la forma, l’origine e il contesto culturale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Carmen Consoli riaccende la sfida “arancina o arancino?”: la verità che divide la Sicilia