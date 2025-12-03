Carlos Silva Pres TNA | La WWE non ha avuto alcun ruolo nell’accordo con AMC

Il presidente della TNA, Carlos Silva, ha smentito le speculazioni secondo cui la WWE avrebbe contribuito a chiudere il nuovo accordo televisivo che porterà Impact su AMC a partire dal 15 gennaio 2026. Parlando con The Takedown on SI, Silva ha spiegato che le trattative sono state condotte interamente dalla TNA insieme alla Creative Artists Agency (CAA). Il valore dell’indipendenza commerciale della TNA. Le parole di Silva assumono un significato particolare nel contesto dell’attuale panorama del wrestling. Da quando TNA e WWE NXT hanno avviato la loro partnership con scambi di talenti e apparizioni incrociate, molti fan e addetti ai lavori si sono chiesti quanto questa collaborazione potesse influenzare anche il lato business della compagnia di Nashville. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Carlos Silva (Pres. TNA): “La WWE non ha avuto alcun ruolo nell’accordo con AMC”

Carlos Silva (Pres. TNA): "La WWE non ha avuto alcun ruolo nell'accordo con AMC" - Il presidente della TNA, Carlos Silva, ha smentito le speculazioni secondo cui la WWE avrebbe contribuito a chiudere il nuovo accordo televisivo che porterà Impact su AMC a partire dal 15 gennaio 2026 ...

Carlos Silva: “Grazie alla WWE, la TNA è tornata tra le grandi del wrestling” - La TNA sta vivendo una delle sue fasi più entusiasmanti degli ultimi anni, e il presidente Carlos Silva è convinto che molto del merito sia da attribuire alla recente collaborazione con la WWE. Si legge su zonawrestling.net