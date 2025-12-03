Carlos D’Ambrosio | Ho sbagliato gara mi sentivo bene Vediamo i 100 nei prossimi giorni
Una gara tutt’altro che positiva ha tenuto fuori dalla finale dei 200 stile libero agli Europei in vasca corta di Lublino Carlos D’Ambrosio. L’azzurro, classe 2007, era molto atteso e non è riuscito a confermare le ambizioni. Da dimenticare al più presto la performance del giovane azzurro nella prima semifinale: 1:42.56 dopo un primo venticinque veloce, salvo poi andare a controllare, troppo, non riuscendo a venire fuori e terminando settimo la propria batteria. Le parole dell’azzurro: “Diciamo che non sono tanto contento, speravo di far meno, mi sentivo di far tanto meno, il passaggio era controllato. 🔗 Leggi su Oasport.it
