Caressa l’analisi del giornalista sulla vittoria nerazzurra | Lautaro un fenomeno | mi ricorda Agüero e Gerd Müller

Inter News 24 Caressa sul suo canale YouTube ha elogiato il capitano argentino! Le parole del giornalista sul numero 10 nerazzurro e sulla sua ultima prova. Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, uno dei telecronisti più riconoscibili del panorama sportivo italiano, ha commentato l’ultima vittoria dell’Inter e la prestazione di Lautaro Martínez, centravanti argentino classe 1997 e leader tecnico della squadra di Cristian Chivu. L’analisi del giornalista è stata ricca di dettagli, aneddoti e paragoni illustri, a conferma del grande apprezzamento che riserva da anni al capitano nerazzurro. Caressa ha spiegato quanto la serietà di Lautaro sia un tratto distintivo apprezzato dai compagni e dagli avversari, ricordando anche le parole di Alessandro Florenzi, esterno del Milan e collega in Nazionale, che nei mesi scorsi lo aveva elogiato con una metafora colorita. 🔗 Leggi su Internews24.com

