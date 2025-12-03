Carceri La Russa | ‘Mini-indultino’ per Natale ma se non passa non m’arrabbio

Un ‘mini-mini-indultino’ per Natale. È la proposta del presidente del Senato Ignazio La Russa che intercettato dai giornalisti torna sul tema dell’emergenza carceri. “Il mio è un appello da presidente del Senato su una cosa che nessuno può contestare. Una cosa che dico da sempre e non solo perché a me lo chiede un amico come Gianni Alemanno, ma perché ho fatto l’avvocato, è un tema che ho sempre sostenuto – spiega -. Le speranze sono modeste, non bisogna però dimenticare quello che sta facendo il governo, non bisogna sottovalutare i grandi passi avanti nel progetto di creare diecimila nuovi posti di detenzione entro un anno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri, La Russa: “‘Mini-indultino’ per Natale, ma se non passa non m’arrabbio”

Approfondisci con queste news

Carceri, il nuovo appello di Ignazio La Russa @davidallegranti Vai su X

La Russa contro il sovraffollamento nelle carceri: “Chi è a fine pena trascorra il Natale a casa”- - facebook.com Vai su Facebook

DAL CARCERE/ La Russa e quella “breccia” che fa sperare chi, come me, si trova in prigione - E di “dignità” ha insistentemente parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive ilsussidiario.net

Carceri, governo diviso: FI chiede riforme, no di Delmastro. Garanti contro Nordio - Esplodono a destra, nelle ore più calde (in tutti i sensi), le divergenze sulla strategia da adottare per sovraffollamento e suicidi. Riporta repubblica.it

La Russa, su carceri serve intervento,gruppi Senato agiscano - "Nella prossima Capigruppo dirò che ciascun gruppo rimane libero di assumere, se lo ritiene, iniziative. Si legge su ansa.it

Carceri, La Russa "Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento" - "Come presidente del Senato mi sono preoccupato della situazione che ho trovato nelle carceri e il tema che ho cercato venisse affrontato è quello del sovraffollamento. affaritaliani.it scrive