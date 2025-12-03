Carceri La Russa insiste | Si pensi a mini-mini-indultino per Natale

Arrivano gli auguri di Natale firmati Ignazio La Russa ai detenuti: un decreto sul sovraffollamento delle carceri entro il 25 dicembre, che consenta “a chi ha scontato la maggior parte della pena, di finire di scontarla dentro di sé o in un altro luogo“. Un auspicio che assume il sapore di una proposta e si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carceri, La Russa insiste: “Si pensi a mini-mini-indultino per Natale”

