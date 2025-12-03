Carceri La Russa | farei mini-indultino Natale per chi sta per uscire

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 dic. (askanews) – Un “mini-mini-mini indultino” di Natale per i detenuti a fine pena: è l’auspicio che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha affidato ai cronisti a palazzo Madama. “Da presidente del Senato, nessuno può contestare, lo dico da sempre, non solo – ha spiegato – perché me lo chiede un amico come Gianni Alemanno, ma perché ho fatto l’avvocato, è un tema che ho sempre sostenuto: però io l’ho detto anche ieri, le speranze sono modeste, e non bisogna però dimenticare quello che sta facendo il Governo. Non bisogna sottovalutare i grandi passi avanti nel progetto di creare 10mila nuovi posti di detenzione entro l’anno prossimo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

