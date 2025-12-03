Carceri il nuovo appello di Ignazio La Russa

Quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vogliamo prima di Natale che avvenga qualcosa, con un decreto, con un provvedimento?”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato a parlare della situazione delle carceri italiane, nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, a Roma, promossa dall’Associazione Nessuno tocchi Caino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

carceri il nuovo appello di ignazio la russa

© Quotidiano.net - Carceri, il nuovo appello di Ignazio La Russa

Argomenti simili trattati di recente

carceri nuovo appello ignazioCarceri, La Russa: «Entro Natale un decreto per fine pena a casa». L'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno (detenuto da gennaio) - Il presidente del Senato: sul sovraffollamento carcerario che lede la dignità dell'uomo, mi sento di continuare a fare una battaglia. corriere.it scrive

carceri nuovo appello ignazioCarceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro” - "Vogliamo cercare prima di Natale, per l'emergenza bontà e non l'emergenza ... Riporta msn.com

carceri nuovo appello ignazioCarceri, La Russa: entro Natale fuori chi è vicino a fine pena - 'In vista del Natale, il mio appello è di fare uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere di ... Riporta notizie.tiscali.it

carceri nuovo appello ignazioCarceri, La Russa: "Entro Natale un decreto per fine pena a casa" - Il presidente del Senato Ignazio La Russa invoca un provvedimento contro il sovraffollamento delle carceri ... msn.com scrive

carceri nuovo appello ignazioIgnazio La Russa: "Entro Natale auspico un decreto per il fine pena a casa" - Il presidente del Senato lancia l'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo "L'emergenza negata" ... Segnala huffingtonpost.it

“L’emergenza negata”, Alemanno e Falbo raccontano il collasso delle carceri - Il collasso delle carceri italiane", il libro scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute al braccio G8 di Rebibbia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carceri Nuovo Appello Ignazio