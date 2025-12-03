Carceri il nuovo appello di Ignazio La Russa

"Vogliamo prima di Natale che avvenga qualcosa, con un decreto, con un provvedimento?”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato a parlare della situazione delle carceri italiane, nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, a Roma, promossa dall’Associazione Nessuno tocchi Caino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carceri, il nuovo appello di Ignazio La Russa

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo appuntamento del corso ufficiale di campo FIPIC nel progetto “Mettiamoci in gioco”! L’entusiasmo cresce, così come la partecipazione Prosegue con grande energia il percorso formativo inserito nel progetto “Mettiamoci in gioco – progetto carceri”, - facebook.com Vai su Facebook

Carceri, La Russa: «Entro Natale un decreto per fine pena a casa». L'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno (detenuto da gennaio) - Il presidente del Senato: sul sovraffollamento carcerario che lede la dignità dell'uomo, mi sento di continuare a fare una battaglia. corriere.it scrive

Carceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro” - "Vogliamo cercare prima di Natale, per l'emergenza bontà e non l'emergenza ... Riporta msn.com

Carceri, La Russa: entro Natale fuori chi è vicino a fine pena - 'In vista del Natale, il mio appello è di fare uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere di ... Riporta notizie.tiscali.it

Carceri, La Russa: "Entro Natale un decreto per fine pena a casa" - Il presidente del Senato Ignazio La Russa invoca un provvedimento contro il sovraffollamento delle carceri ... msn.com scrive

Ignazio La Russa: "Entro Natale auspico un decreto per il fine pena a casa" - Il presidente del Senato lancia l'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo "L'emergenza negata" ... Segnala huffingtonpost.it

“L’emergenza negata”, Alemanno e Falbo raccontano il collasso delle carceri - Il collasso delle carceri italiane", il libro scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute al braccio G8 di Rebibbia ... Segnala msn.com