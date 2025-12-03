carcere minorile di airola avviati i lavori di rifacimento della facciata

Tempo di lettura: 2 minuti “Accogliamo con profonda soddisfazione l’avvio dei lavori di rifacimento della facciata presso l’Istituto penale minorile di Airola. È una questione che da mesi seguivo con attenzione. Finalmente possiamo dare una importante quanto meritata risposta alla Comunità di Airola”. Sono le parole che vengono dal Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera relativamente allo start del cantiere avutosi il 1 Dicembre. L’azione, il cui valore ammonta a circa 490.000 euro, restituirà presentabilità e decoro alla facciata del palazzo che ospita il carcere minorile. Ma non solo. “ L’avvio di questo intervento altresì consentirà in tempi relativamente brevi di rimuovere le transenne che ormai da troppi anni invadono il corso Montella, strada principale di Airola e anticamera della prestigiosa chiesa del Vanvitelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

