Carcere La Russa propone mini-indultino natalizio per i detenuti prossimi a fine pena Donzelli FdI frena | Non è posizione del partito

La Russa propone un mini-indulto natalizio per i detenuti prossimi alla fine pena. Il governo frena, opposizioni critiche: "Sovraffollamento ignorato da anni" Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha proposto un "mini-indultino natalizio" per i detenuti prossimi alla fine della pena nelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carcere, La Russa propone "mini-indultino natalizio" per i detenuti prossimi a fine pena, Donzelli (FdI) frena: "Non è posizione del partito"

