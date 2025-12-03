Carcere di Torino la stanza dell' amore apre tra le polemiche Non siamo guardoni di Stato | incontri intimi tra detenuti e partner

Con più di un mese di ritardo, la stanza dell’affettività al carcere Lorusso e Cutugno di Torino è pronta a essere inaugurata. Salvo imprevisti, sarà aperta da sabato 6 dicembre, quando i primi detenuti potranno incontrare lì i loro partner. Inizialmente, l’inaugurazione era prevista per l’1. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Carcere di Torino, la stanza dell'amore apre tra le polemiche ("Non siamo guardoni di Stato"): incontri intimi tra detenuti e partner

