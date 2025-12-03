Carboni aria di crisi al Genoa? De Rossi | Non mi piace…
Carboni. Il Genoa esce dalla Coppa Italia con un pesante 4-0 incassato a Bergamo negli ottavi di finale. La gara, già complicata in partenza, è stata irrimediabilmente segnata dall’espulsione di Fini nel primo tempo, episodio che ha costretto la squadra di Daniele De Rossi a giocare oltre un’ora in inferiorità numerica contro un’ Atalanta intensa e precisa. Una situazione che ha tolto ai rossoblù la possibilità di restare davvero in partita. Nel post-gara, De Rossi ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, riconoscendo che la gestione degli episodi e la fase difensiva hanno bisogno di un passo avanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’ODORE DI FRITTO TI PERSEGUITA PER TUTTA LA CASA? Non è colpa della cappa. È colpa del filtro esaurito… o peggio, inesistente. La soluzione è semplice: il Filtro con Carboni Attivi Geko! Purifica l’aria – cattura odori di aglio, pesce, fritto, spezie - facebook.com Vai su Facebook
Genoa: Carboni ha raggiunto i nuovi compagni a Moena - Ha già raggiunto il ritiro del Genoa a Moena l'ultimo giocatore preso dal Grifone, l'argentino Valentin Carboni che arriva in rossoblù dall'Inter con la formula del prestito secco più bonus a favore ... Scrive ansa.it
Carboni al fantacalcio: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Genoa - Ad accoglierlo è il Genoa in prestito gratuito con una formula inusuale, con l’Inter pronta addirittura a pagare il Grifone ... Segnala gazzetta.it
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Valentin Carboni - Valentin Carboni si appresta a vivere un'altra stagione in prestito dall'Inter, questa volta vestirà la gloriosa maglia del Genoa. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Al primo turno di Coppa Italia la squadra di Vieira supera in scioltezza i veneti e si conquista i sedicesimi contro l'Empoli - Voleva alzare l’asticella rispetto alla stagione passata, Patrick Vieira e perciò il tecnico del Genoa aveva chiesto a inizio mercato una linea di trequartisti all’altezza. Si legge su gazzetta.it
Genoa: si avvicina Carboni in prestito dall'Inter, Marcandalli piace al Cagliari - Sembra ormai a un passo la definizione dell'accordo con l' Inter per vestire di rossoblù il trequartista argentino almeno per la stagione 2025- Scrive it.blastingnews.com
Il Genoa a caccia dei prestiti di Carboni dell'Inter e Tengstedt del Benfica - Il Genoa vorrebbe chiudere due operazioni in prestito (ma con modalità differenti) per mettere al più presto a disposizione del tecnico Patrick Vieira due nuovi giocatori offensivi. Lo riporta it.blastingnews.com