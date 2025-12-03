Carboni aria di crisi al Genoa? De Rossi | Non mi piace…

Carboni. Il Genoa esce dalla Coppa Italia con un pesante 4-0 incassato a Bergamo negli ottavi di finale. La gara, già complicata in partenza, è stata irrimediabilmente segnata dall’espulsione di Fini nel primo tempo, episodio che ha costretto la squadra di Daniele De Rossi a giocare oltre un’ora in inferiorità numerica contro un’ Atalanta intensa e precisa. Una situazione che ha tolto ai rossoblù la possibilità di restare davvero in partita. Nel post-gara, De Rossi ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, riconoscendo che la gestione degli episodi e la fase difensiva hanno bisogno di un passo avanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it