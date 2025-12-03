Car Sharing Zity dice addio a Milano a partire dal 18 dicembre

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di car sharing annuncia il ritiro a metà mese della sua flotta di 650 auto dal capoluogo lombardo: tra i motivi, un costo di gestione insostenibile, con perdite superiori ai 400 euro al mese per ogni auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

car sharing zity dice addio a milano a partire dal 18 dicembre

© Gazzetta.it - Car Sharing, Zity dice addio a Milano a partire dal 18 dicembre

