Capodanno Arezzo 2025 | l’autointervista che non troverete su Piazza Grande ma che forse qualcuno avrebbe preferito NON leggere

QUANDO CRESCE IL BUDGET. E CALA LA GENTE (E L’ODOR DI BRUCIATICCIO) di Mauro Valenti – editore, presidente FAWI e rompiscatole istituzionale non richiesto ma necessario Oh citti, eccovi servito il “giallo” dell’anno, quello del Bando di Capodanno: roba che nemmeno la Signora in Giallo riuscirebbe a sbrogliare senza un paio di Negroni e un consulto con l’astrologa. Perché anche quest’anno, tra bandi last minute, budget cresciuto come il panettone col lievito madre, e partecipanti evaporati tipo nebbia di novembre, la domanda vien giù da sé: “Ma ‘ndo cavolo se vòl vire?” NOTA PER I LETTORI: L’intervista vera, civile, educata e senza bestemmie nemmeno metaforiche, uscirà sul prossimo numero di PiazzaGrande. 🔗 Leggi su Lortica.it

