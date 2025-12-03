QUANDO CRESCE IL BUDGET. E CALA LA GENTE (E L’ODOR DI BRUCIATICCIO) di Mauro Valenti – editore, presidente FAWI e rompiscatole istituzionale non richiesto ma necessario Oh citti, eccovi servito il “giallo” dell’anno, quello del Bando di Capodanno: roba che nemmeno la Signora in Giallo riuscirebbe a sbrogliare senza un paio di Negroni e un consulto con l’astrologa. Perché anche quest’anno, tra bandi last minute, budget cresciuto come il panettone col lievito madre, e partecipanti evaporati tipo nebbia di novembre, la domanda vien giù da sé: “Ma ‘ndo cavolo se vòl vire?” NOTA PER I LETTORI: L’intervista vera, civile, educata e senza bestemmie nemmeno metaforiche, uscirà sul prossimo numero di PiazzaGrande. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Capodanno Arezzo 2025: l’autointervista che non troverete su Piazza Grande (ma che forse qualcuno avrebbe preferito NON leggere)