Capitani dal sindaco il nodo del ’codice stalla’
Capitani-sindaco, primo contatto appena iniziato il nuovo anno contradaiolo. La riunione ieri alle 18 a palazzo pubblico, presente anche il responsabile dell’Ufficio palio Luigi De Rosa. Un incontro-rompighiaccio in vista della preparazione della stagione 2026. Ancora non si parla di date del Protocollo, probabilmente per questo bisognerà andare a inizio gennaio. Tuttavia i temi sul tavolo non mancano, a partire dalla questione delle ricadute delle nuove regole introdotte che, a metà novembre, hanno visto l’annuncio da parte dell’Asl dell’obbligatorietà di lezioni on line di 18 ore che danno una validità triennale per tutti i detentori di ’codice stalla’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questo pomeriggio, il sindaco Nicoletta Fabio, ha incontrato a Palazzo Pubblico i capitani delle diciassette Contrade. Si è trattato di una prima riunione in vista del Protocollo Equino 2026, per un confronto sulle tematiche generali relative al percorso che dovrà - facebook.com Vai su Facebook
Capitani dal sindaco, il nodo del ’codice stalla’ - sindaco, primo contatto appena iniziato il nuovo anno contradaiolo. Secondo lanazione.it
Sindaco Taranto, servono scelte responsabili su nodo ex Ilva - "Le decisioni che si andranno a prendere non possono ridursi a un esercizio amministrativo o a un compromesso tra interessi contrapposti. Segnala ansa.it
Mossiere, i capitani potrebbero chiedere al sindaco 48 ore di tempo - Di solito viene nominato durante l’estrazione a sorte delle Contrade, i capitani lo presentano al sindaco. Si legge su lanazione.it