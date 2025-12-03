Capitale italiana della cultura numero speciale della rivista Agoghè | in copertina c' è Agrigento

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intero numero di “Agoghè” dedicato ad Agrigento in occasione della Capitale italiana della cultura 2025. La prestigiosa rivista di archeologia, organo della scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università di Pisa e pubblicata da Pisa University Press, propone un volume. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

