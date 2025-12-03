capannone confiscato ora ospita una onlus

Sequestrato alla criminalità organizzata, è ora utilizzato per scopi sociali. Nuova vita per un capannone industriale di Sesto Ulteriano, che adesso ospita le attività di un’associazione locale: il Banco di solidarietà Leotta&Bigoni. "Questo immobile, e il suo nuovo utilizzo, sono la riprova della presenza dello Stato sui territori - è il commento del sindaco di San Giuliano Marco Segala, presente all’inaugurazione dello stabile -. Un simbolo, nonché un presidio di legalità. Un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, nel segno di una riconversione e una rinascita". Il capannone si trova in via Bracciano 25. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

