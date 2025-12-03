Gamer impazziti per la novità lanciata da Lidl, un set incredibile che sta per andare sold out: qualità e prezzo imbattibile! Negli ultimi giorni, la comunità gaming sta discutendo animatamente di un prodotto che, almeno sulla carta, sembrava destinato a passare inosservato. E invece, l’arrivo in negozio del nuovo set TRONIC di Lidl ha scatenato una corsa che pochi si aspettavano. Il motivo è semplice: una combinazione di tastiera, mouse o mousepad con retroilluminazione RGB proposta a un costo che oggi è raro vedere nel settore. Una scelta che ha colpito in particolare chi cerca un upgrade essenziale senza investire cifre elevate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Caos tra i gamer: il top set di Lidl è la combo perfetta qualità-prezzo e sta andando sold out