Caos Stamperia fiorentina Lavoratori chiusi fuori Oggi riparte la trattativa

Agitazione, cancelli chiusi e lavoratori lasciati fuori. È stata una giornata tesa quella davanti alla Stamperia Fiorentina, dove il conflitto tra azienda e dipendenti è entrato in una fase delicata, in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione. Nel pomeriggio di ieri, i circa trenta lavoratori si sono ritrovati in assemblea all’interno della fabbrica insieme ai rappresentanti sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, in vista della ripresa della trattativa fissata per oggi pomeriggio. "È l’unica nota positiva", sottolinea Giovanni Santi della Filctem Cgil. Quello dell’assemblea è stato l’unico momento della giornata in cui i dipendenti hanno potuto rientrare in azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos Stamperia fiorentina. Lavoratori chiusi fuori. Oggi riparte la trattativa

