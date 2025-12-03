Caos sci alpino | programma in alto mare a Beaver Creek! Una o due discese? Giovedì o venerdì? Facciamo chiarezza
Si susseguono giorno dopo giorno i cambi di programma a Beaver Creek in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla Birds of Prey è previsto il secondo appuntamento del circuito maggiore per il settore della velocità dopo il superG di Copper andato in scena il 27 novembre, ma ad oggi c’è ancora qualche punto interrogativo sul calendario settimanale. Inizialmente erano pianificate due discese libere da disputare giovedì 4 e venerdì 5, seguite da un superG sabato 6 e da uno slalom gigante domenica 7 dicembre, poi a causa del maltempo (che ha complicato notevolmente il primo training ufficiale disputato ieri) era stata cancellata la prima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
