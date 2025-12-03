Caos in consiglio comunale il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. La decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare che si è celebrata questa mattina, 3 dicembre, a Terni. La procura aveva chiesto il processo per il primo cittadino dopo i fatti avvenuti nel corso del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Caos in consiglio comunale, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio

