Caos in aula sulle reti del gas | maggioranza divisa voto rimandato e accuse di democrazia calpestata sugli emendamenti

Ilpescara.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lunga seduta, un aspro scontro ancora una volta con il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli per aver cassato 29 dei 34 emendamenti presentati dal centrosinistra con solo 4 finiti nella discussione, ma soprattutto i dubbi di Fratelli d’Italia, o meglio la volontà di approfondire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

caos in aula sulle reti del gas maggioranza divisa voto rimandato e accuse di democrazia calpestata sugli emendamenti

© Ilpescara.it - Caos in aula sulle reti del gas: maggioranza divisa, voto rimandato e accuse di "democrazia calpestata" sugli emendamenti

Scopri altri approfondimenti

caos aula reti gasCaos in aula sulle reti del gas: maggioranza divisa, voto rimandato e accuse di "democrazia calpestata" sugli emendamenti - "Fratelli d’Italia tenuta allo scuro di una delibera così importante, evidente la spaccatura sulla loro alienazione" accusano dai banchi di minoranza e intanto esplode la polemica per i 29 emendamenti ... Da ilpescara.it

caos aula reti gasVendita reti del gas, bagarre in consiglio comunale a Pescara - Bagarre in aula a Pescara durante la seduta del consiglio comunale per il voto sull'alienazione delle reti del gas di proprietà dell'ente. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caos Aula Reti Gas