Caos in aula sulle reti del gas | maggioranza divisa voto rimandato e accuse di democrazia calpestata sugli emendamenti
Una lunga seduta, un aspro scontro ancora una volta con il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli per aver cassato 29 dei 34 emendamenti presentati dal centrosinistra con solo 4 finiti nella discussione, ma soprattutto i dubbi di Fratelli d’Italia, o meglio la volontà di approfondire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
