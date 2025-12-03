Caos autovelox pioggia di dati errati nel censimento

L'ormai conclamata grana degli autovelox, e non solo per quanto concerne la contrapposizione tra omologati e approvati, continua a creare un acceso dibattito, in particolar modo per le problematiche emerse nelle ultime ore a seguito del censimento pubblico promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come segnalato da Il Corriere, infatti, all'interno della lista compaiono delle indicazioni imprecise se non quando fantasiose, per cui scorrendo nell'elenco risultano non solo 21 Comuni identificati con la sigla "N.D.", ma è possibile trovare anche le denominazioni "Telelaser", "Velomatic", "Trucam" e "Cmpsp000", termini che si riferiscono in modo generico a strumenti e dispositivi di controllo della velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caos autovelox, pioggia di dati errati nel censimento

