Caos a La isla de las tentaciones | concorrente espulsa dopo la scoperta di una gravidanza nascosta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’edizione più esplosiva di quella italiana. La nuova stagione di La isla de las tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island trasmessa su Telecinco, sta regalando colpi di scena ben più clamorosi rispetto al format italiano. Dopo il caso Montoya e il complicato triangolo tra Claudia, Gilbert e Gerard, la nona edizione ha superato ogni aspettativa con un episodio destinato a segnare la storia del programma. Questa volta al centro della vicenda non ci sono tradimenti, ma un segreto delicatissimo: una gravidanza taciuta alla produzione. L’esplosione di Mayeli prima dell’espulsione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caos a La isla de las tentaciones: concorrente espulsa dopo la scoperta di una gravidanza nascosta

Altre letture consigliate

Sonia di Temptation Island, il cambio look tra lo choc e gli applausi di tutti: com'è ora (FOTO) Vai su Facebook

Telecinco expulsa a una concursante de 'La isla de las tentaciones' tras desatar el caos: "Es intolerable" - La Isla de las Tentaciones vivió una drástica eliminación de Mayeli por doble infracción: agresión a un soltero y violación de normas. Scrive libertaddigital.com

Caos en ‘La isla de las tentaciones’: el equipo de seguridad es obligado a intervenir - El programa de Telecinco vivió uno de los momentos más tensos después de que Gilbert visionara las imágenes de su novia Claudia. Secondo as.com

Mayeli y Álvaro desatan el caos en 'La isla de las tentaciones 9' con un embarazo ocultado - Cadena Dial - Álvaro desvela en plena hoguera de 'La isla de las tentaciones' que Mayeli está embarazada, lo que desata una locura por haberlo ocultado. Riporta msn.com

¡Expulsión por violencia! El caos desatado altera la dinámica de las dos villas en 'La Isla de las Tentaciones’ - Mayeli fue separada de ‘La Isla de las Tentaciones’ de Telecinco después de que la tensión acumulada llegara a su punto límite. Lo riporta msn.com

Mayeli irrumpe en Villa Montaña en busca de Álvaro y desata el caos en 'La isla de las tentaciones' - Cadena Dial - Mayeli ha protagonizado uno de los momentos más tensos de 'La isla de las tentaciones 9' al asaltar Villa Montaña. Secondo msn.com

Caos a La Isla de las Tentaciones: Sthefany e Tadeo infrangono le regole, poi arriva un nuovo tradimento - A La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island, i colpi di scena non mancano mai. Scrive fanpage.it