canzoni per anni spietati tour in teatro 2025 tornano i negrita

Arezzo, 3 dicembre 2025 – I Negrita sono nel pieno del loro “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” e dopo le prime date di novembre che hanno riscosso grande successo e diversi sold out, la band si prepara per gli ultimi 10 appuntamenti di questa avventura live, un tour che si chiuderà il 19 e 20 dicembre ad Arezzo, città natale del gruppo. Dopo i sold out di Isernia, Palermo, Pescara, Potenza, Rende, Roma, Milano, Ancona ed Assisi sono rimasti pochi biglietti anche per Bologna, Varese e Cesena. Il pubblico sta accogliendo, infatti, con grande entusiasmo il nuovo set e la nuova scaletta in cui ai brani dell’ultimo album, “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, si affiancano i classici che hanno segnato la storia della band, confermando ancora una volta la forza e l’attualità del repertorio dei NEGRITA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

