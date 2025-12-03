Cantine Aperte a Natale con Quota 101 | degustazioni idee regalo e brindisi
Sabato 13 dicembre 2025, dalle 14 alle 18, la cantina Quota 101 propone un pomeriggio speciale dedicato alla magia del Natale nell’ambito di Cantine Aperte a Natale. Un appuntamento pensato per vivere qualche ora immersi nel paesaggio dei Colli Euganei, tra degustazioni, atmosfera festosa e tante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
