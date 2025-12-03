Cantine aperte a Natale 2025 gli eventi a Ca’ Lustra

Manca sempre meno al Natale e la cantina si prepara a festeggiarlo insieme ai visitatori. Lunedì 8 dicembre, in occasione di Cantine Aperte a Natale, l’azienda Ca' Lustra accoglierà il pubblico per una giornata dedicata al gusto, alle idee regalo e ai sapori delle feste.Punto vendita e assaggiIl. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cantine aperte a Natale 2025, gli eventi a Ca’ Lustra

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cori Civitas Vini inaugura un #viaggio tra #cantine aperte e tesori d’arte nel #cuore del Lazio! Un nuovo evento diffuso che unisce #storia , #identità e #SaporiAutentici , trasformando il #borgolepino in una vera “civitas” del vino, dove la #tradizionemillenar - facebook.com Vai su Facebook

Cantine Aperte a Natale 2025: brindisi natalizie laboratori green con la Fondazione Earth Day Italia #Ambiente #CantineAperte #Enoturismo #FondazioneEarthDayItalia #MovimentoTurismodelVino #Natale #Sostenibilità #Territorio #TurismodelVino #Vino # Vai su X

Cantine aperte a Natale 2025, gli eventi a Ca’ Lustra - Lunedì 8 dicembre, in occasione di Cantine Aperte a Natale, l’azienda Ca' Lustra accoglierà il pubblico per ... Si legge su padovaoggi.it

Cantine Aperte a Natale 2025: un mese di eventi, degustazioni e laboratori green - Cantine Aperte a Natale 2025 porta degustazioni, attività per famiglie e laboratori green nelle cantine del Movimento Turismo del Vino. Lo riporta gazzettadelgusto.it

Cantine aperte a Natale 2025, gli eventi a Il Pianzio - Domenica 7 dicembre dalle 12 alle 21 vivi co la magia del Natale nella Valle del Pianzio, sarà l’occasione perfetta per prendersi un momento di relax e scoprire tante idee regalo per stupire chi ami. Come scrive padovaoggi.it

"Cantine Aperte a Natale 2025", brindisi e laboratori green con la Fondazione Earth Day Italia - Le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono le porte per l’ultimo appuntamento dell’anno: da nord a sud, le aziende si accendono e si animano con Cantine Aperte a ... Secondo orvietonews.it

A Natale Cantine Aperte per un dicembre tra gusto e responsabilità - Cantine Aperte offre esperienze sostenibili nelle cantine Movimento Turismo del Vino: degustazioni, attività per famiglie e percorsi educativi nati con Earth Day Italia per sensibilizzare a un Natale ... Riporta italiaatavola.net

Natale a Roma e nel Lazio: mercatini, borghi e cantine aperte nel weekend 29-30 novembre - 30 novembre 2025: mercatini di Natale, borghi illuminati e cantine aperte ... romait.it scrive