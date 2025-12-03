Cantina cesenate tra le eccellenze italiane | due etichette premiate con le Quattro Viti
Doppio brindisi per la cantina cesenate Tenuta il Plino, che sulla nuova edizione della “Guida ai vini d’Italia Vitae” dell’Associazione italianasommelier ha conquistato le Quattro Viti con due dei suoi vini più rappresentativi. Il riconoscimento, che identifica le produzioni top a livello. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cabras, premio Eccellenze Italiane 2025 per la Cantina Contini - La Cantina Contini 1898, fondata nel 1898 da Salvatore Contini e Anna Maria Dessì, è stata insignita del prestigioso premio Eccellenze Italiane 2025, riconoscimento che celebra le storie esemplari del ... Come scrive unionesarda.it
Le Cantine Giorgi entrano tra le eccellenze italiane secondo la rivista Forbes - Le Cantine Giorgi di Canneto Pavese tra le 100 eccellenze italiane 2025 selezionate dalla rivista Forbes. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it