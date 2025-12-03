PONTEDERA Proseguono a passo spedito la loro corsa contro il tempo i cantieri Pnrr che vedranno la nascita del nuovo PalAcqua, la nuova piscina comunale coperta, e il nuovo Polo 0-6 di via Pietro Nenni. Il sindaco Matteo Franconi con l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli e ai responsabili dell’Ufficio attuazione opere strategiche di Palazzo Stefanelli si sono recati sui cantieri di Fuori del Ponte per un vedere a che punto sono queste due opere. "Si tratta di due grandi opere che vedranno la loro attivazione nel 2026 – le parole di Franconi dopo il sopralluogo –. Il piano Pnrr sta andando avanti come da cronoprogramma preventivato e ci sono tutti i presupposti affinché le due strutture siano pronte per le nuove stagioni sportive e per il nuovo anno scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri Pnrr, sopralluogo: "Ok il cronoprogramma"