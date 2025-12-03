Cantieri Pnrr sopralluogo | Ok il cronoprogramma
PONTEDERA Proseguono a passo spedito la loro corsa contro il tempo i cantieri Pnrr che vedranno la nascita del nuovo PalAcqua, la nuova piscina comunale coperta, e il nuovo Polo 0-6 di via Pietro Nenni. Il sindaco Matteo Franconi con l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli e ai responsabili dell’Ufficio attuazione opere strategiche di Palazzo Stefanelli si sono recati sui cantieri di Fuori del Ponte per un vedere a che punto sono queste due opere. "Si tratta di due grandi opere che vedranno la loro attivazione nel 2026 – le parole di Franconi dopo il sopralluogo –. Il piano Pnrr sta andando avanti come da cronoprogramma preventivato e ci sono tutti i presupposti affinché le due strutture siano pronte per le nuove stagioni sportive e per il nuovo anno scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ance avverte: i rincari mettono a rischio oltre 1.500 cantieri in Lombardia. Senza nuove risorse possibili stop anche su opere Pnrr. #Ance #Brescia #cantieri #costi #edilizia #rincari - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri Pnrr, sopralluogo: "Ok il cronoprogramma" - PONTEDERA Proseguono a passo spedito la loro corsa contro il tempo i cantieri Pnrr che vedranno la nascita del nuovo ... Riporta msn.com
Lavori di riqualificazione alla stazione Ascoli, sopralluogo nel cantiere - Ascoli, 28 agosto 2025 – Sopralluogo questa mattina presso la stazione ferroviaria di Ascoli dove è in corso il cantiere sull’edificio di stazione, finanziato da fondi per la riqualifica delle ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Attacco Pd: "Cantieri e Pnrr, mancata rinascita urbana" - Parla di ‘aria di attesa’ il circolo del Pd riguardo lo stallo in cui versano cantieri i cui progetti, finanziati con fondi del Pnrr promettevano di cambiare il volto alla città. Da ilrestodelcarlino.it
L’estate da incubo dei binari italiani: 1200 cantieri col Pnrr con tempi incerti e una pessima gestione - E’ partita l’estate calda dei binari italiani con la chiusura della relazione diretta Milano- Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Diocesi: Locri-Gerace, i cantieri Pnrr stanno rispettando il cronoprogramma - Gerace stanno rispettando il cronoprogramma dei lavori ed entro la fine dell’anno saranno concluse le opere di consolidamento statico in tutte le chiese ... Lo riporta agensir.it
Cortona, sopralluogo del sindaco al cantiere del nuovo nido «Il Castello» - Arezzo, 12 novembre 2025 – Cortona, sopralluogo del sindaco al cantiere del nuovo nido «Il Castello» A Camucia la struttura è completa, ultimi lavori nelle aree esterne. Lo riporta lanazione.it