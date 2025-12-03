Cantieri bloccati al Rampigna e sul lungofiume | Faieta e Rfi all’esame della soprintendenza corsa contro il tempo per l’Aca

La recinzione arancione visibile a distanza annuncia con buon anticipo l’esistenza del cantiere. Succede alla rotatoria del Rampigna, dove insistono lavori dell’Aca sulle condotte idriche, e di Rfi, per la realizzazione del terzo binario. Succede nelle vicinanze sul lungofiume, in via Valle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

