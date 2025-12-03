Cannabis light sul divieto di coltivarla e venderla deciderà la Corte Costituzionale

Repubblica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo 18 del decreto Sicurezza finisce davanti alla Consulta, sulla base di un’ordinanza del gip di Brindisi. I produttori: “Finalmente c’è la possibilità di buttare giù una norma sbagliata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

