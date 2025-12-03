Can Yaman non è più fidanzato l’addio a Sara Bluma | l’indiscrezione

Complice il successo travolgente di Sandokan, la vita privata di Can Yaman torna sotto i riflettori. Pare sia finita la storia d’amore con Sara Bluma, la donna che l’attore turco si era detto addirittura pronto a sposare. Una rottura improvvisa, arrivata in un momento particolarmente intenso – dal punto di vista lavorativo – per l’aitante 36enne. Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati. La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma, ufficializzata lo scorso luglio con apparizioni pubbliche e scatti social, sembra aver subito una battuta d’arresto. I due non condividono foto insieme da settimane, hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei, ad un certo punto, ha addirittura chiuso il suo account. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Can Yaman non è più fidanzato, l’addio a Sara Bluma: l’indiscrezione

Contenuti che potrebbero interessarti

Can Yaman è un attore molto preparato Un ottimo compagno di lavoro È stato affascinante vederlo muoversi tra le location in cui abbiamo girato Sandokan Ha un'energia fisica e scenica impressionante Cit Alessandro Preziosi x SuperGuida #Sandokan Vai su X

Vanity Fair Italia. . «Il mio Sandokan combatte per la libertà degli altri», Can Yaman presenta la serie in onda da stasera in prima serata su Rai 1. Adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, lo show arriva a 50 anni dall’omonimo sceneggiato d - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman, chi è la nuova fidanzata? Vita privata dell’attore - Nessuna donna importante nella vita del sex symbol turco, che però non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta sua. Lo riporta dilei.it

Can Yaman accusato: “Dicono che sono vecchio, brutto, drogato e alcolizzato” - C’è chi lo ha amato al primo sguardo, chi lo ha seguito in ogni fiction, chi lo ha idealizzato come l’uomo perfetto. Riporta dilei.it

Chi è l’attuale fidanzata di Can Yaman?/ I rumors e le dichiarazioni dell’attore… - Il noto attore turco Can Yaman, a soli 32 anni è un uomo di successo internazionale ma è soprattutto uno dei volti televisivi più amati dalle donne italiane. Come scrive ilsussidiario.net

Can Yaman, oltre i pettorali c'è di più: Il Turco segna l’inizio di un nuovo percorso - La miniserie Il Turco su Mediaset non è stato un successo di ascolti, ma ha segnato l'inizio di un percorso artistico più maturo per l'attore Can Yaman. movieplayer.it scrive

Can Yaman, nuovo amore dopo Diletta Leotta? Ecco chi è la ragazza misteriosa - Una love story che ha riempito le pagine dei rotocalchi questa estate quella tra Can Yaman e Diletta Leotta. ilmattino.it scrive

Can Yaman: «Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia» - Secondo alcune indiscrezioni, l'attore turco avrebbe ritorvato l'amore al fianco di Giorgia Colombo, una ragazza del tutto lontana ... Si legge su leggo.it