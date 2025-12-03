Can Yaman non è più fidanzato l’addio a Sara Bluma | l’indiscrezione

Dilei.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Complice il successo travolgente di Sandokan, la vita privata di Can Yaman torna sotto i riflettori. Pare sia finita la storia d’amore con Sara Bluma, la donna che l’attore turco si era detto addirittura pronto a sposare. Una rottura improvvisa, arrivata in un momento particolarmente intenso – dal punto di vista lavorativo – per l’aitante 36enne. Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati. La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma, ufficializzata lo scorso luglio con apparizioni pubbliche e scatti social, sembra aver subito una battuta d’arresto. I due non condividono foto insieme da settimane, hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei, ad un certo punto, ha addirittura chiuso il suo account. 🔗 Leggi su Dilei.it

can yaman non 232 pi249 fidanzato l8217addio a sara bluma l8217indiscrezione

© Dilei.it - Can Yaman non è più fidanzato, l’addio a Sara Bluma: l’indiscrezione

