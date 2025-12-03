Can Yaman è finita con Sara Bluma L’attore è di nuovo single | l' indiscrezione bomba

È senza dubbio Can Yaman l’attore di cui tutta Italia parla. Con l’arrivo su Rai 1 dell’attesissima serie Sandokan, il divo turco è tornato al centro dell’attenzione mediatica come non mai. La curiosità e l’attesa per la nuova produzione erano altissime, complice il fascino dell’attore, il grande. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Can Yaman, è finita con Sara Bluma. L’attore è di nuovo single": l'indiscrezione bomba

Leggi anche questi approfondimenti

Il nuovo numero di "Diva e e donna" è in edicola. Questa settimana: Can Yaman, il Sandikan della tv: con Sara Bluma è finita. Ora cerco un vero amore. Emanuele Filiberto di Savoia. Con Adriana siamo una famiglia e ora voglio un nipotino da mia figlia Vittoria - facebook.com Vai su Facebook

A cinquant’anni dalla celebre serie #Rai che rese un’icona Kabir Bedi, torna #Sandokan, ora interpretato dall’amatissimo attore turco #CanYaman. Vai su X

Can Yaman, dall'amore con Sara Bluma al profilo Instagram sparito. Scopri tutto sull'attore che interpreta Sandokan - Questa sera, lunedì 1° dicembre, debutta in prima serata su Rai 1 la nuova serie evento internazionale. Come scrive corrieredellumbria.it

"Can Yaman, è finita con Sara Bluma. L’attore è di nuovo single": l'indiscrezione bomba - Il settimanale Diva e Donna annuncia che il volto di Sandokan e la dj non solo sarebbero in crisi, ma che si sarebbero già lasciati ... Scrive today.it

Can Yaman e Sara si sono lasciati, parla lui: “Cosa cerco ora” - Mentre si gode il grande successo con Sandokan, l'attore turco conferma la fine della sua relazione con Sara Blume ... Secondo msn.com

El Turco, Mediaset ha diffuso il Trailer ufficiale della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro: l’attesa è finita! - Mediaset diffonde il trailer ufficiale in italiano de El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, che arriva in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Segnala comingsoon.it

Can Yaman reagisce alla programmazione stravolta de Il Turco su Canale 5: "Quando l'ho saputo..." - Finita di girare già nel 2023, la serie sarebbe dovuta essere rilasciata da Disney Plus. Scrive movieplayer.it

Can Yaman si è fidanzato con Sara Bluma, prima uscita ufficiale - L’attore turco ha sfilato sulla passerella dell’Italian Global Series Festival in corso a Rimini e Riccione, mano nella mano con Sara Bluma. Segnala tgcom24.mediaset.it