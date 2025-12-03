Campolattaro i binari invisibili che scavano il futuro della diga
Sotto la diga di Campolattaro, nel territorio di Benevento, una galleria in costruzione racchiude tecnologia, pazienza e memorie industriali. I binari progettati da una storica azienda milanese permettono alla gigantesca macchina di scavo di avanzare nella montagna e di portare all'esterno roccia, acqua e speranze di sviluppo per un intero territorio. Un'azienda di rotaie nata .
