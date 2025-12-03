Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del campo da calcio di via Galimberti a Ospiate di Bollate. L’intervento era molto atteso e non rinviabile a causa dello stato in cui erano sia il campo da gioco che l’edificio che ospita spogliatori e servizi igienici. L’impianto comunale che viene utilizzato dalla società Ardor dopo il restyling "è più sicuro e adeguato alle esigenze degli atleti". La consegna simbolica degli spazi rinnovati si è svolta alla presenza del sindaco Francesco Vassallo, del vicesindaco Alberto Grassi e dell’assessore allo sport Mauro Dainelli. Le chiavi dell’impianto sono state riconsegnate al presidente dell’Ardor, Stefano Minora, affiancato dai collaboratori Donati Mingrone e Dante Beretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campo di calcio nuovo di zecca, "più sicuro e adeguato"