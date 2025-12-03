Campione d’Inverno Serie A ecco le quote | cresce anche l’ipotesi spareggio finale

Campione d’Inverno Serie A. La Serie A sta vivendo una delle stagioni più avvincenti degli ultimi anni. Con appena un punto a separare ben quattro squadre – Milan, Napoli, Inter e Roma – in vetta alla classifica, la grande bagarre ha acceso non solo i tifosi, ma anche l’immaginazione dei bookmakers. L’estrema incertezza in testa alla classifica ha portato ad affacciarsi un’ipotesi a dir poco suggestiva: lo spareggio finale per l’assegnazione dello scudetto. L’opzione, quotata a 15.00 su Snai, evoca il leggendario precedente del 1964 tra Bologna e Inter, vinto poi dagli emiliani. Avvicinandosi al giro di boa, l’attenzione si sposta anche sul titolo di Campione d’Inverno, con le quote che disegnano un derby serrato per la leadership di metà stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it