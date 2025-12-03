Campionato Italiano Gt | titolo al rookie Frassineti Successi di Zanon e Michelotto in Gt3 Pro-Am e Clemente Pisani-Cassarà Gt3-Am

A Monza, nell'ultimo fine settimana di ottobre, il gran finale della Tricolore Gt articolato su otto appuntamenti ha emesso i suoi verdetti. Vittoria del 19enne faentino Andrea Frassineti (Lamborghini Huracan Gt3 Evo2) nella Gt3 Sprint. Toro scatenato anche in Gt3 Pro-Am, con Zanon e Michelotto, mentre nella Gt3-Am chiude davanti a tutti l'Audi di Clemente Pisani-Cassarà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Campionato Italiano Gt: titolo al rookie Frassineti. Successi di Zanon e Michelotto in Gt3 Pro-Am e Clemente Pisani-Cassarà (Gt3-Am)

